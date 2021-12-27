ضياء الميرغني عن «نمبر وان»: ملعون أبوك يا فن لما السفيه يتصدر (فيديو)

انتقد الفنان ضياء الميرغني، شعار «نمبر وان» الذى تحول إلى ظاهرة بسبب كثرة استخدامه من جانب عدد كبير من الفنانين وربطه بإسمهم، وقال ضياء الميرغني: «مفيش حد في الدنيا نمبر وان.. ممكن واحد يعمل دور صغير والناس تحبه جدًا.. ساعتها نقول عليه إيه بقى.. نمبر وان إلا حتة!».

الميرغني: الفنان هيعيش مع الناس طول ما هو صادق

وأضاف الفنان ضياء الميرغني، خلال حواره مع «الوطن»، أنّه كان هناك فنان يُدعى عبد الغني النجدي، يُقدم أدورًا صغيرة في السينما، لكنه كان يلفت أنظار الجمهور إلى أدائه، متابعًا: «كنت بستنى أشوف الفنان عبدالغني النجدي الشهير بتقديم أدوار الرجل الصعيدي وأتفرج على مشاهده، بيعمل دور صغير لكن فيه إبداع كبير، وفيه فنانين غيره كتير ينطبق عليهم نفس الكلام».

وأضاف ضياء الميرغني، أنّ «الفنان هيعيش مع الناس طول ما هو صادق، والناس هترتبط به وتحفظ كلامه كله.. وأنا كان كل همي إن الناس تحفظ إفيهاتي، وعملت لزمات كتير في أعمالي الفنية وكنت بسعد بيها عشان الناس بتقبلها وتحفظها فعلَا».

رباعية عن «نمبر وان» لضياء الميرغني

وكشف الفنان ضياء الميرغني، عن تأليفه رباعية جديدة انتهى من كتابتها مؤخرًا، يُهاجم فيه كل من يدعي أنه «نمبر وان»، ومن المُفترض طرحها في ديوان شعر مُقبل يستعد لإصداره.

وتقول كلمات رباعية الفنان ضياء الميرغني عن «نمبر وان»:

- قالوا عليه زلزال وهو محصلش ريختر

- بسلامته طالع في المقدر وغاوي يتمنظر

- الظاهر عليه إتجن فاكر نفسه نمبر وان

- ملعون أبوك يا فن لما السفيه يتصدر