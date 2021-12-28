المنشآت الفندقية: أقصى عدد لحضور حفلات رأس السنة بالفنادق 300 فرد

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أقصى عدد لحضور حفلات الزفاف أو الخطوبة أو الحفلات المقامة بالأماكن المفتوحة بالفنادق ليلة رأس السنة، لن يزيد عن 300 فرد، شريطة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وضوابط التشغيل التى أقرتها وزارة السياحة والآثار فى هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه يحظر إقامة أية حفلات بالقاعات المغلقة بالمنشآت الفندقية.

حظر إقامة الاحتفالات الشعبية بالفنادق

وأضاف هلاء عاقل، لـ «الوطن»، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لم يمنع إقامة الحفلات أو الأفراح بالأماكن المفتوحة بالمنشآت الفندقية، بل حظر فقط إقامة الاحتفالات الشعبية وما يشابهها سواء بالقاعات المغلقة أو المفتوحة، موضحا أن كل قرارات الحكومة فى هذا الإطار، تهدف إلى منع تنظيم أية فاعلية قد ينتج عنها وجود تكدس أو ازدحام يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء حظر أيضا تقديم الشيشة سواء داخل القاعات المغلقة أو المفتوحة بالمنشآت الفندقية والسياحية، لما لها من تأثير سلبى على الصحة العامة للمواطنين وبما قد تسببه من نشر لفيروس كورونا.

المطاعم داخل الفنادق مفتوحة 24 ساعة

وأشار «عاقل» إلى أن المطاعم السياحية الموجودة داخل الفنادق، لا يطبق عليها مواعيد الغلق المطبقة على المنشآت والمطاعم السياحية خارج المنشآت الفندقية، موضحا أن المطاعم داخل الفنادق مفتوحة طوال الـ 24 ساعة، وتقدم الوجبات الغذائية للنزلاء والرواد طوال اليوم، لافتا إلى أن تلك المطاعم ملتزمة بتطبيق كل اشتراطات السلامة الصحية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن نسب حجوزات فنادق شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، خلال رأس السنة، ستكون متوسطة خاصة مع قيام العديد من شركات السياحة الأوربية المصدرة للسياح لمصر بإلغاء عدد ليس بالقليل من الحجوزات، بسبب متحور «أوميكرون».