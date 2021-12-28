السيسي لـ«أصحاب الحرف اليدوية»: فرصة كبيرة تنتظركم في العاصمة الإدارية

تحدثت إحدى بائعات المنتجات اليدوية والتراثية، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وقالت إن خطتها المستقبلية الخاصة تتضمن عمل متحف محلي للنسيج في «أخميم»، فقاطعها الرئيس السيسي قائلًا: «هقولك على حلم أكبر من كده، إحنا عاملين في العاصمة الإدارية الجديدة مكان كبير أوي للتراث، محتاجين المكان ده لما يطلع يبقى قوي جدًا».

فرصة لمُصنعي المنتجات اليدوية في العاصمة الإدارية

وأضاف «السيسي»: «عشان الصورة اللي إحنا بنديها للناس بنقولهم من خلالها إحنا فين، المجموعة اللي تخش معانا في الموضوع ده لازم تبقى مجموعة قوية أوي ومحترفة جدا وياريت الكلام ده ميتأذاش منه حد، لأن الفرصة اللي هتبقى موجودة، مش فرصة مكسب، الفرصة هي مكسب لتاريخ مصر، الدول كلها بتعمل تاريخ، عندنا تاريخ، عندنا تراث جميل، زي ما إحنا شايفين كده عاوزيين نعيد إحياؤه».

«تحيا مصر» تتكفل بإيجار الأماكن لمدة عامين

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: «عاوزين نحيي التراث بناس فاهمة كويس، وشاطرة أوي، اللي أنشأناه في العاصمة كتير أوي، فيه فرصة لأماكن خاصة بالتراث هناك، عشان المصريين يشوفوه ونتكلم ونشتغل ونتيح لكم فرصة هناك، وهخلي برضوا تحيا مصر تدفع ثمن الموضوع ده لمدة سنتين، كمكان، عشان المكان غالي أوي».