السيسي يقتني «كوفرتات ومفارش» يدوية ويشيد بالمنتجات التراثية في أسوان

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لمدينة أسوان الجديدة، اليوم، على الحديث مع أحد الشباب الذي يعرض منتجاته اليدوية من «مفارش وكوفرتات»، حيث تطرق الحديث إلى نوعية الخامات التي تُصنع منها هذه المنتجات، وطلب الرئيس شراء عدد من هذه المنتجات لتقديمها هدايا للضيوف.

وقال الشاب، إن هذه المنتجات مصنوعة من الكتان والقطن، والألوان ثابتة وطبيعية بنسبة 100%، موضحًا أنها تستخدم «كفر للكنبة أو كوفرتة أو ستارة، وبنحطه على الكنب النوبي، وكل ده من الأقطان».

طلب خاص وهدية للرئيس من شاب أسواني

من جانبه، علق الرئيس على هذه المنتجات قائلًا: «الألوان جميلة وحافظوا عليها»، وطلب شراء عدد من هذه المنتجات لتقديمها للضيوف، الأمر الذي فرح به الشاب، وأصر على تقديم هدية خاصة للرئيس، كما قدم له طلبًا خاصًا في ظرف مغلق.

السيسي لأحد الشباب: مستعدون لدعمكم

وأعرب الرئيس عن تأييده ودعمه للشاب قائلا: «لو عايز دعم في الاتجاه ده أنا معاك.. شغل محترم، وعايز أقولك إن مصر والإسكندرية والصعيد محتاجين يشوفوا المنتجات دي.. ودي حاجة جميلة».

وأوضح الشاب: «إحنا بنصدر ونشارك في كل المعارض وذهبنا إلى 25 دولة».