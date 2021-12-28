«نقل النواب» تناقش طلب إحاطة حول إلغاء الخط.. وعابد: الأول من نوعه

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى القصبي، بشأن الجدوى الاقتصادية من تشغيل خط قطار «المرج - شبين القناطر» في ظل عزوف أغلب الأهالي عن استخدامه، لافتا إلى أهمية تركيز هيئة السكك الحديدية على خطوط القطارات الرابطة بين المحافظات. واستعرض النائب طلب الإحاطة مطالبا بتغير فلسفة تشغيل خطوط لا جدوى اقتصادية لها والاهتمام بالخطوط الجديدة بين المدن.

خط قطار «المرج - شبين القناطر»

وأشار النائب القصبي إلى أن خط المرج - شبين القناطر كان يصل إلى رمسيس في بداية تشغيله ولسنوات طويلة، وأن هناك محطات على نفس الخط يفصل بينها 100 متر فقط، واستمرار تشغيل هذا الخط هو إهدار للمال العام لأنه لا يوجد أحد يركبه ولا فائدة اجتماعية أو اقتصادية له وهو بمقابة مرفق عام راكد، حسب وصفه.

وقال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن هذا هو أول طلب إحاطة من نوعه، حيث أن كل الطلبات تطلب انشاء سكك حديدية وكل النواب تطلب خطوطا جديدة، وأضاف «عابد» أن الطلب أيضا هو الأول الذى يشير إلى عدم وجود جدوى من خط سكة حديد وطكالب بإلغائه ولابد لهيئة السكة الحديد أن توافي اللجنة باالدراسات الفنية حول الخط والأسباب التي أدت لإنشائه والجدوى الاقتصادية من استمرار تشغيله.

رد السكة الحديد على طلب الإحاطة

وقال عادل عبد العزيز مدير المبيعات بالسكة الحديد إن طول خط «المرج - شبين القناطر» 19 كيلو متر ومدة الرحلة عليه تستغرق 45 دقيقة ويتم تحسين الخدمة بهذه الخطوط، وأشار إلى أن سعر التذكرة على هذا الخط أصبحت 3 جنيهات بعد التطوير وكان السعر جنيها واحدا، ومتوسط الإيراد 539 ألف جنيه شهريا وعدد الركاب في اليوم أكثر من 8 آلاف وفي السنة أكثر من 2 مليون ومتوقع أن يتجاوز الايراد 6 ملايين جنيه.

طلبات إحاطة عن قطارات المحافظات

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن سوء حالة محطات قطار شبين الكوم وشنوان وطنبدى وكفر البتانون بمحافظة المنوفية، وعدم مطابقة الأرصفة للمواصفات الفنية بما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب هاني مصطفى خضر، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري أعلى مزلقان بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وناقشت اللجنة أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد دندش، بشأن عدم الاستفادة من كوبري عزت الواقع على طريق ترعة الإسماعيلية السويس بين قريتي الضبعية وعين غصين، إضافة إلى الكوبري الواقعة أمامه على مصرف الضبعية وعدم إنشاء مزلقان على خط سكك حديد الإسماعيلية/ السويس عند الكيلو 8/6 بين محطتي عين غصين والضبعية، رغم سبق موافقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على إنشائه.