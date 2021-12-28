أسعار ومواصفات فورد إيكو سبورت 2022 في مصر.. تبدأ من 332 ألف جنيه

تزامنا مع اقتراب بداية عام جديد، تم الإعلان عن طرح عدة طرز جديدة من السيارات الملاكي داخل السوق المحلي، موديل العام 2022؛ ومن ضمن القائمة سيارة «فورد إيكو سبورت».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «فورد إيكو سبورت»، الموديل الجديد 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بفئات السيارة المتاحة في مصر.

قائمة أسعار فورد إيكو سبورت 2022

تنتمي السيارة «فورد إيكو سبورت»، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتي تتوافر في السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 332.000 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 377.000 جنيه.

تجهيزات ومواصفات فورد إيكو سبورت 2022

تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.0 لتر 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 123 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 170 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 11.6 ثانية، وتستهلك السيارة متوسط 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

تأتي السيارة بأبعاد (4096 ملم للطول، 1765 ملم للعرض، 1653 ملم للارتفاع، 2519 ملم طلو قاعدة العجلات)، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 190 ملم؛ فيما تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 310 لتر، وسعة خزان الوقود 52 لتر.

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات من بنيها «وسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، وتحكم كهربائي للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وتكييف يدوي، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة للربط مع أجهزة هواتف المحمول بواسطة بلوتوث وعجلة القيادة متعددة الوظائف».