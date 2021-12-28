آيات قرآنية في مستهل افتتاح السيسي مدينة أسوان الجديدة

استهل حفل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح مدينة أسوان الجديدة، بآيات من الذكر الحكيم، ورتل بعض الآيات الشيخ أيمن عقل، خلال افتتاحات المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد.

آيات من سورة إبراهيم تلاها الشيخ أيمن عقل

وتلا الشيخ أيمن عقل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الآيات الكريمة من القرآن الكريم من سورة «إبراهيم»: «وإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٣٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضۡلَلۡنَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّيۖ وَمَنۡ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٦ رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡ‍ِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِي وَمَا نُعۡلِنُۗ وَمَا يَخۡفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٣٨ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٩ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآء».

يذكر أن الرئيس السيسي أجرى أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لمحافظة أسوان، إذ مر على قرية غرب سهيل، لتفقد السوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة، وحسن ضيافتهم.

أهل غرب سهيل يستقبلون الرئيس السيسي بالاحتفالات

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنَّه جار العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان، الذي جرى إدراجه مؤخرًا تنفيذًا لتوجيهاته، بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

تضمنت جولة الرئيس، بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس السيسي بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية، وعرض قام به أطفال غرب سهيل، ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة.