السيسي يستجيب لسيدات أسوانيات ويوجه بإقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب عدد من السيدات في محافظة أسوان، بإقامة معرض دائم لعرض منتجاتهن اليدوية في محافظة أسوان.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها الرئيس، اليوم الثلاثاء، لتفقد مدينة أسوان الجديدة ضمن عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في الصعيد بشكل عام، ومحافظة أسوان بشكل خاص.

السيسي يوجه بإقامة معرض دائم للمنتجات في أسوان

ووجه الرئيس حديثه إلى السيدات، ورجال الحكومة الملتفين حوله قائلًا: «طب بقولكم إية! اختاروا مكان، والدكتور مصطفى مدبولي هيعمله، وهيكون معرض دائم على طول».

السيسي لإحدى السيدات: «هنعملكم المعرض اللي إنتوا عايزينه»

وقالت إحدى السيدات للرئيس: «مفيش مسؤول بيتأخر علينا أبدًا، بس المهم نوصل ونطرق الباب»، ليرد الرئيس ضاحكًا: «طب طرقتكم الباب!»، مضيفًا: «هنعملكم المعرض اللي إنتوا عايزينه»، ثم أعرب عن شكره لهم واستكمل جولته التفقدية.

وطلب عدد من السيدات الأسوانيات الرئيس إقامة معرض دائم لعرض منتجاتهن في أسوان، بدلًا من المعارض المؤقتة، نظرًا لسوء الأوضاع في السياحة حاليًا، وتأثر حركة المبيعات بهذا الأمر.

يذكر أن الرئيس السيسي أجرى أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لمحافظة أسوان، إذ مر على قرية غرب سهيل، لتفقد السوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة، وحسن ضيافتهم.