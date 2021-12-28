السيسي يستجيب لطلب توفير أراض للشباب لبناء منازل: أوافق.. لكن في الظهير الصحراوي

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب سيدة التقاها أثناء تفقده مدينة أسوان الجديدة اليوم الثلاثاء، طلبت منه توفير أراضي جديدة لبناء مساكن للشباب لأنهم يعيشون في مناطق زراعية ممنوع البناء عليها.

وقالت السيدة: «كلها أرض زراعية ومفيش شبر نبني لعيالنا، وأنا لغاية دلوقتي عمري 48 سنة قاعدة في بيت عيلة، ومش عايزة عيالي يقعدوا في بيت عيلة، وبستسمحك تدينا أرض فاضية الشباب يبنوا فيها».

الرئيس يرد على طلب الأهالي بتوفير أراض

ورد الرئيس قائلًا: «إحنا بنقول إن الأرض الزراعية لازم نحافظ عليها، لأنها مش كتير، لكن في الأراضي الظهير الصحراوي نعمل ده، ونشوف ده يا دكتور مصطفى (مدبولي).. ونشوف ده مش بس في قريتك لكن لكل القرى الأخرى».

وتابع «السيسي» قائلا: «فيه فرق بين إني أقول عايز أبني بيت ريفي أعيش فيه وحدي، أو إن أبني بيت (عدة طوابق) نعيش فيه فوق بعض.. وفي الوضع الحالي محتاجين نغير عاداتنا، ونبني دور فوق التاني»، مشددًا على أنه سيوفر لهم أراضي للبناء.

السيسي: نطور الريف المصري كله وليس قرية معينة

وشدد على أن الدولة تطور الريف المصري وليس قرية أو جزء معين بداية من الجيزة إلى أسوان، وخلال 3 سنوات ستغطي الدولة كل هذه المطالب.

وفي نهاية اللقاء استجاب الرئيس السيسي لطلب سيدات من أسوان بالتقاط الصور التذكارية معهن.