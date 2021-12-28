السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات في قنا وأسيوط والمنيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح عدد من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي كالتالي: المرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة، وهو عبارة عن 528 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة، المتكون من 3336 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الذي يضم 2040 وحدة سكنية.

الرئيس يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «بلاد الذهب»

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيس، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة يحمل عنوان «بلاد الذهب»، يتحدث عن محافظات الصعيد، خاصة أسوان وثقافتها وكنوزها وأهلها، وخطة الدولة لتغيير وجه الحياة فيها.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات صعيد مصر، بفعاليات أسبوع الصعيد، الذي شمل افتتاح عدد من المشاريع ومحاور الطرق العملاقة في مجموعة محافظات.

الرئيس السيسي يتفقد غرب سهيل

يذكر أن الرئيس السيسي أجرى، أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.