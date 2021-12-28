رئيس «أسيوط الجديدة»: إنشاء المدينة على مساحة 40 فدانا بتكلفة 6 مليارات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، افتتح اليوم الثلاثاء – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – عدد 139 عمارة سكنية بعدد 3336 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة وذلك خلال سلسلة الافتتاحات للمشروعات القومية والتنموية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحطته الثالثة بمحافظة أسوان ضمن فعاليات " اسبوع الصعيد " .

كما ازاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع المهندس على شحاتة نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس حازم على المشرف على المشروع وبمشاركة طلاب وطالبات جامعة أسيوط .

وقال محافظ أسيوط –خلال حضوره زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة اسوان لافتتاح بعض المشروعات التنموية– إن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة وساهمت فى جذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لاهالى المحافظة ، لافتاً الى ان استثمارات المدينة حتى الان بلغت 6 مليارات جنيه، مشيرا الى ان افتتاح الرئيس اليوم لعدد 139 عمارة سكنية تم انشاؤها بتكلفة مليار جنيه بالتوسعات الجنوبية الشرقية لمدينة اسيوط الجديدة باجمالى عدد وحدات سكنية بلغت 3336 وحدة سكنية جار طرحها للمواطنين .

واشارت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة الى ان المدينة تم انشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000 وتم انشاؤها على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها حوالى 6 مليارات جنيه وتضم منطقة تكنولوجية اقيمت على مساحة 40 فدانا وتم انشاء المرحلة الأولى منها وتضم تجمعات سكنية جديدة بلغت حوالى 59 ألفا و164 وحدة سكنية وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 الفا و688 وحدة وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة فضلا عن 139 عمارة سكنية للاسكان الاجتماعى تم افتتاحها اليوم .

وأشاد محافظ أسيوط بجهود وانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى التوسع فى برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتي ستساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال " أسبوع الصعيد " وذلك فى ثالث محطاته بـ " أسبوع الصعيد " بعد محطته الاولى وزيارة محافظة أسيوط ومحطته الثانية بمحافظة قنا ثم الثالثة بأسوان .