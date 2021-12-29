أحدث صيحة.. لصوص يستغيثون بـ«ونش إنقاذ» لسرقة السيارات من الشوارع

"آلو.. إحنا أصحاب العربية اللي في الشارع الفلاني رقم كذا عاوزين ننقلها عشان عطلانة».. مكالمة تبدو عادية لصاحب ونش إنقاذ سيارات، يتلقاها بصفة منتظمة، وبعدها ينطلق فورا لموقع الاستغاثة، لكن هذه المرة لم يكن على الطرف الآخر من المكالمة سوى لصوص سيارات، توصلوا لطريقة مبتكرة لسرقة السيارات من الشوارع.

البيع خردة

ووفقا لتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فقد توصل عامل خردة وصاحب مخزن خردة بمنطقة حدائق القبة إلى حيلة مبتكرة لسرقة السيارات، حيث يقومان بالاتصال بونش إنقاذ سيارات بحجة أن سيارتهما معطلة أو قاما بشرائها ويرغبان في نقلها، ثم ينقل الونش السيارة إليهما، ويقومان بدفع الأجرة، ثم يقومان بتفكيك السيارة وبيعها خردة، بحجة أن صاحب السيارة سيعتقد أن الحي أو المرور هو من رفع السيارة.

اكتشاف الحيلة

لكن وفقا للتحريات أبلغ أحد الضحايا قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم «معطلة منذ فترة طويلة» بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها «ونش إنقاذ» وبالفحص عنها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بالتحريات أيدها ونفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بقيام شخصين عامل خردة وصاحب مخزن خردة كائن بالجيزة بالاتصال به هاتفياً وطلبا منه التوجه لمحل البلاغ ورفع السيارة المستولى عليها باستخدام سيارة الونش ملكه مقابل تحصله على مبلغ مالي عقب إيهامه بأنهما قاما بشرائها.

القبض على المتهمين

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص ومقيم بدائرة القسم عقب قيام الأخير بالإرشاد عن أماكن السيارات المتروكة مقابل مبلغ مالي، وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها.

اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب «الرفع» بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات خردة وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهمان ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمخزن الخردة ملك المتهم الثاني، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.