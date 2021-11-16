كشف لغز سرقة سيارات بمفاتيحها الأصلية في الإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي، في كشف لغز سرقة عدة سيارات بدائرة القسم خلال الفترة الماضية وضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص تزعمتهم سيدة لها سجل إجرامي وتخصصوا في سرقة المنازل والسيارات.

بلاغات بوقائع السرقة

وتلقي قسم شرطة ثالث الإسماعيلية عدة بلاغات من مواطنين بسرقة السيارات من أسفل وحداتهم السكنية، فيما بدأ ضباط مباحث القسم تتبع الكاميرات لمحاولة كشف هوية المتهمين.

وشكلت مباحث الإسماعيلية برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد محمد الطنيخي لكشف ملابسات الوقائع فيما أشارت المصادر ان المتهمين ارتكبو 3 وقائع سرقة في أماكن مختلفة بنفس دائرة القسم بنفس طريقة السرقة.

سرقة السيارة بمفتاحها الأصلي

وتوصلت تحريات ضباط البحث الجنائي بعد فحص وقائع السرقة إلى أن المتهمين يقومون بتنفيذ عملية السرقة بالدخول إلى الوحدات السكنية والتحصل على مفاتيح السيارة والهواتف المحمولة الخاصة بهم، واستخدم المتهمون مفاتيح السيارات في عملية السرقة والفرار بها دون اللجوء لأي حيل أخرى ككسر الزجاج أو الإضطرار للعبث بكهرباء السيارة.

تحديد هوية المتهمين

ونجح فريق البحث الجنائي في تحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة بعد تحديد هوية أحدهم ومتابعة تحركاته وعلاقاته، واكتشف فريق البحث الجنائي أن المتهمين 4 أشخاص تتزعمهم سيدة مسؤولة عن اختيار المكان المخطط لسرقته وأيضاً تسهيل بيع المسروقات.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في مأموريات مشتركة، وأرشد المتهمون عن المضبوطات وعن السيارات المسروقة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.