السيسي يشهد عرضا للهوية البصرية لأسوان.. «ناس وحضارة من ذهب»

قدم عدد من شباب الجامعة الألمانية عرضًا أمام الرئيس السيسي، في حفل فني على المسرح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، للهوية البصرية لمحافظة أسوان، ضمن مشروع الهوية البصرية لعدد من محافظات مصر.

هوية أسوان

وقالت ياسمينا صالح، رئيس فريق في مركز هوية مصر، إن الفريق يعمل بجهد كبير في هذا المشروع الذي لم يكن يُكتب له النجاح وأن يرى النور لولا إيمان الرئيس السيسي بالشباب، وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، موضحة أن الهوية البصرية هي تعريف لطابع المدينة، تُظهر عظمة وجمال أي مدينة.

وأضافت «صالح»، أن أسوان شهدت حضارة من أعظم الحضارات البشرية، والهدف هو إبراز هذه الهوية لأسوان أرض الذهب، والهوية البصرية تروي قصة أسوان «اللي ناسها وتاريخها وحضارتها من ذهب»، لافتة إلى أنهم استندوا في تصميم الشعار إلى طريقة المصريين القدماء في تشكيل الذهب، خاصة تشكيل القلادات، والنقطة فوق حرف النون تعبر عن الشمس الذهبية لأسوان.

اختيار الألوان والصور والأشكال

وأشارت إلى أنهم حددوا الألوان من خلال الشمس الذهبية، والألوان الموجودة في الطبيعة، والرسومات في الشعار تعبر عن العناصر الأساسية، وأولها هو أهل أسوان، ونيلها وأرضها، وهي رسومات يوجد بها المعابد التي تبهر العالم كله، وأيضًا الموسيقى والحرف التي تربط السائح بالمكان.

وكشفت أنهم استخدموا الصور لإبراز جمال المدينة، مشددة على أنهم قسموا محاور تطبيق الهوية على عدة محاور، تبدأ من السكة الحديد أو المطار، لكي ترحب بالسائح والزوار، لكي تترسخ ثقافة المدينة في عقله الباطن، ويمتد تطبيق الهوية البصرية على باقي المناطق في المدينة التي يذهب إليها السائح.