«قنصوة»: حديث الرئيس السيسي مع رؤساء الجامعات كان تاريخيا

أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في بداية اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد اليوم الثلاثاء، بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي واجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ، مشيرا أن جامعة الإسكندرية تعمل وفق التوجيهات التي أشار إليها الرئيس.

ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة

وأضاف «قنصوة» في بيان منذ قليل، أن تلك التوجيهات تتمثل في ضرورة ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة بمفهومها الشامل، فضلاً عن إتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبكرة لإيجاد حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات.

وأكد أن جامعة الإسكندرية شاركت في العديد من المشروعات القومية المقامة على أرض مصر حاليا، ووقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع منشآت صناعية كبرى لربط الجامعة بالصناعة، وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتعاون في وضع استراتيجية لربط كل كلية بالتخصص الصناعي الذي يرتبط بطبيعة الدراسة بالكلية، وضرورة التواصل مع قطاعات الصناعة وعقد شراكات وبروتوكولات تعاون معهم وتبادل شباب أعضاء هيئة التدريس كل في مجاله وتخصصه سواء للمصانع أو المستشفيات أو البنوك أو الشركات وغيرها من المؤسسات، مشيراً أن ذلك سينعكس على حياة عضو هيئة التدريس العلمية والأكاديمية ويزداد خبرة في تخصصه، ويستطيع أن يطور من تلك الصناعة بناء على خلفيته العلمية والأكاديمية.

تنفيذ برامج لاكتشاف مواهب الطلاب

كما أكد «قنصوة» على عمداء الكليات تنفيذ برامج لاكتشاف الطلاب الموهوبين علمياً ورياضيا وثقافياً، ووضع آليات لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم من خلال مركز career development center، وحاضنات الأعمال بجامعة الإسكندرية، وعقد اجتماع دوري مع هؤلاء الطلاب وتقديم كل الدعم اللازم لأفكارهم ومقترحاتهم.