ترقية 27 عضو هيئة تدريس وتعيين 15 مدرسا في جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على ترقية 27 عضو هيئة تدريس، 11 منهم إلى وظيفة أستاذ، و16 إلى وظيفة أستاذ مساعد، بجانب تعيين 15 مدرسا، ومنح 93 درجة دكتوراه، و96 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

قنصوة: ملتزمون بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الأول بالجامعة

وقال «قنصوة»، في بيان منذ قليل، أنه تم التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكل الكليات، ورفع حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن الكليات أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وسوف تعلن جداول الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة.

دعم اتحاد الطلبة المنتخب في جامعة الإسكندرية

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، على دعم اتحاد الطلبة المنتخب، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل التسهيلات لأداء دورهم فى تحقيق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكل دائم ومستمر، وتمثيل الطلاب والتعبير عنهم وعن احتياجاتهم، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية، وحث وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها، مضيفاً أن الجامعة ستقدم 5 منح مجانية للطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة للدراسة بالجامعات العالمية.

أولوية الجرعة التنشيطية الثالثة للأطقم الطبية

من جانبه أشار الدكتور وائل نبيل، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جامعة الإسكندرية تلقت لقاحات الجرعة التنشيطية الثالثة، وسوف تبدأ بتطعيم القطاع الطبى بالجامعة، ثم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين، موضحاً أن التطعيمات المتاحة من وزارة الصحة هى «فايزر» و«مودرنا».

إنشاء مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر

على صعيد آخر، وافق مجلس الجامعة، على إنشاء مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر، على أن يكون ضمن أنشطة مركز الخدمات التربوية، كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة القادسية، واتفاقية التعاون الأكاديمى مع جامعة نوفي ساد بصربيا، واتفاقية التعاون الإطارية بين كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وجامعة تولوز الفرنسية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومذكرة للتعاون العلمي والبحثي بين جامعة الإسكندرية وجامعة الشارقة، واتفاقية التعاون المشترك بين كلية التجارة جامعة الإسكندرية وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء (قطاع التدريب)، واتفاقية التعاون الأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة سراييفو- البوسنة والهرسك، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان.