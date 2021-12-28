عمرو سعد في فيلم وثائقي أمام السيسي: «أسوان الجديدة» فتحت باب رزق لكل أهالينا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما وثائقيا، قدمه الفنان عمرو سعد، عن إنجازات الدولة المصرية في صعيد مصر بشكل عام، ومحافظة أسوان بشكل خاص، على هامش احتفالية فنية على المسرح الروماني بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة اليوم.

مدن الجيل الرابع تدخل الصعيد

وقال «سعد»: «الصعيد دخل به مدن الجيل الرابع اللي هي أحدث حاجة في العالم على مستوى التخطيط والخدمات وكفاءة وجودة الحياة».

وتابع: «أسوان الجديدة لوحدها اتعمل فيها ممشى سياحي وحديقة نيلية ومحلات تجارية زادوها فوق جمالها كمان، ونشطوا فيها السياحة والنشاط الاقتصادي والبيع والشراء، وفتحوا أبواب رزق لكل أهل أسوان، والمحافظات القريبة كمان».

القضاء على المناطق غير الآمنة بأسوان

وتابع: «بيوت كتير مفتوحة على حس الممشى ده وترزق منه، أسوان معدش فيها مناطق سكنية غير آمنة، والبركة في مشاريع الإسكان الاجتماعي اللي اتعمل فيها فيلات من الخيال، ونادي صحي رياضي على أعلى مستوى، ومسرح روماني للنشاط الفني والثقافي وده مش بس في أسوان، في إسكان اجتماعي غرب قنا».