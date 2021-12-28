السيسي لأهالي الصعيد: اللي عملناه خطوة.. وأعاهدكم بالعمل لغاية ما نغير الواقع

تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل مع الحكومة حتى يتغير وجه الصعيد كاملًأ، مشددًا على أن ما حدث في أسبوع الصعيد هو خطوة من ألف خطوة.

وعلق الرئيس السيسي على هتاف الشباب في محافظة أسوان، والذين قالوا «بنحبك يا ريس»، قائلًا: «وأنا والله بحب كل المصريين، وبحبكم، والأسبوع ده كان أسبوع جميل أوي، واللي شوفناه يقول إننا خطوة كويسة من ألف خطوة في الصعيد».

وتابع الرئيس: «أنا أعاهدكم أنا والحكومة إننا نفضل نشتغل ونشتغل لغاية ما نغير الواقع اللي إحنا فيه».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية فنية بالمسرح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، وقدمت قناة «إكسترا نيوز»، بثًا مباشرًا لفعاليات الاحتفالية.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح عدد من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي كالتالي: المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وافتتاح والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة عبارة عن 528 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة عبارة عن 3336 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة ويضم 2040 وحدة سكنية.

كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة يحمل عنوان «بلاد الذهب»، يتحدث عن محافظات الصعيد، ومحافظة أسوان وثقافتها وكنوزها وأهلها، وخطة الدولة لتغيير وجه الحياة فيها.