عاجل.. السيسي: هدية من «الدفاع والداخلية والإسكان» لأهالي أسوان قبل 15 يناير

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارات الدفاع والداخلية، والإسكان، بالعمل على الانتهاء من مشروع تطبيق الهوية البصرية الذي قدمه مجموعة من الشباب في الجامعة الألمانية، قبل يوم 15 يناير الذي يوافق العيد القومي لمحافظة أسوان.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمة خلال حفل ختام أسبوع الصعيد، اليوم الثلاثاء: «بالنسبة لمشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان الذي قدمه شباب الجامعة الألمانية، مش عارف نقدر نعمل حاجة قبل 15 يناير كهدية من وزارات الدفاع والداخلية والإسكان»، معقبًا: «دول اللي معاهم الفلوس».

وتابع الرئيس السيسي: «يخلصوا الموضوع لو قدرنا.. وقبل يوم 15 هنكون فرحانين.. العربيات اللي عايزة تتغير نغيرها باللوجو اللي عملته الجامعة الألمانية، والمطار ومحطة القطارات ولو الموضوع هيتكلف 100 مليون أو 500 مليون ماليش دعوة».

قدم عدد من شباب الجامعة الألمانية عرضًا أمام الرئيس السيسي، في حفل فني على المسرح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، للهوية البصرية لمحافظة أسوان، ضمن مشروع الهوية البصرية لعدد من محافظات مصر.

وقالت ياسمينا صالح، رئيس فريق في مركز هوية مصر، إن الفريق يعمل بجهد كبير في هذا المشروع الذي لم يكن يُكتب له النجاح وأن يرى النور لولا إيمان الرئيس السيسي بالشباب، وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، موضحة أن الهوية البصرية هي تعريف لطابع المدينة، تُظهر عظمة وجمال أي مدينة.

وأضافت «صالح» أن أسوان شهدت حضارة من أعظم الحضارات البشرية، والهدف هو إبراز هذه الهوية لأسوان أرض الذهب، والهوية البصرية تروي قصة أسوان «اللي ناسها وتاريخها وحضارتها من ذهب»، لافتة إلى أنهم استندوا في تصميم الشعار إلى طريقة المصريين القدماء في تشكيل الذهب، خاصة تشكيل القلادات، والنقطة فوق حرف النون تعبر عن الشمس الذهبية لأسوان.