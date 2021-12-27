«سامي»: المعايير الخاصة بمراكز العلاج الطبيعي جاءت بعد جهود دامت لعامين

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن إنتاج المعايير الخاصة بمراكز العلاج الطبيعي جاءت بعد عامين من تضافر الجهود تخللها صبراً واحتمالا ودارسة واعية حكيمة من قبل جميع المتخصصين، لافتاً إلى دور مصر الريادي في المجالات الطبية.

معايير مراكز العلاج الطبيعي مهمة للغاية

من جانبه أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق، أن معايير مراكز العلاج الطبيعي مهمة للغاية، ويجب وجود تنسيق فعال بين القائمين على العلاج الطبيعي في وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية، مشدداً على ضرورة تعليم قواعد وأساسيات العلاج الطبيعي لطلاب الجامعات بشكل جيد.

نسبة مراكز العلاج الطبيعي بلغت 99.6%

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، إن اعتماد معايير مراكز العلاج الطبيعي دولياً بلغت نسبة النجاح بها أكثر 99.6%، مشيرا أن ذلك جاء في إطار دعم القطاع الصحي بمصر وتأكيد الثقة في خدماته محلياً وعالمياً.

معايير العلاج الطبيعي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

وأضاف «إسماعيل»، خلال مشاركته في مؤتمر إعلان اعتماد معايير مراكز العلاج الطبيعي دولياً، إن معايير العلاج الطبيعي الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجميعة الصحية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وجاءت امتدادا لما بدأته الهيئة العامة لاعتماد المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها وحصلت على اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية.

جاء ذلك في مؤتمر الإعلان عن اعتماد معايير مراكز العلاج الطبيعي دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا»، والذي وضحه خلاله الدكتور إسلام أبويوسف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية آلية تقدم مراكز العلاج الطبيعي للحصول على تسجيل واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.