رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة الإعلامية عزة الإتربي عن عمر 74 عاما

كتب:

أبانوب رجائي
08:44 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
عزة الإتربي

عزة الإتربي

أعلنت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون بمنبى ماسبيرو، اليوم الثلاثاء، وفاة الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي، عن عمر يناهز الـ74 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

أعمال قدمتها الإعلامية عزة الإتربي

وقدمت الراحلة العديد من البرامج، منها وادي النيل ونادي رجال الأعمال، وتدرجت فى المناصب، إذ تولت عملها كمديرة لإدارة مذيعات الربط، ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية، ثم رئيسة للقناة الثانية.

التحقت بالتليفزيون منذ عام‏ 68‏19 عن طريق القوى العاملة، وعينت بإدارة التخطيط والمتابعة.

اقرأ المزيد:

مفاجأة في واقعة وفاة أم وأبنائها الثلاثة: الزوج دس لهم السم في الطعام

التحقيق في وفاة أم وأبنائها الثلاثة ببني سويف: «كلوا محشي»

وفاة الفنان السوري محمد الشماط صاحب شخصية «أبو مرزوق» في «باب الحارة»

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة شاب مصر القديمة: جثته تحللت بالشارع