وفاة الإعلامية عزة الإتربي عن عمر 74 عاما

أعلنت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون بمنبى ماسبيرو، اليوم الثلاثاء، وفاة الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي، عن عمر يناهز الـ74 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

أعمال قدمتها الإعلامية عزة الإتربي

وقدمت الراحلة العديد من البرامج، منها وادي النيل ونادي رجال الأعمال، وتدرجت فى المناصب، إذ تولت عملها كمديرة لإدارة مذيعات الربط، ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية، ثم رئيسة للقناة الثانية.

التحقت بالتليفزيون منذ عام‏ 68‏19 عن طريق القوى العاملة، وعينت بإدارة التخطيط والمتابعة.