التحقيق في وفاة أم وأبنائها الثلاثة ببني سويف: «كلوا محشي»

تكثف مباحث مديرية أمن بني سويف تحرياتها، حول واقعة وفاة أم وأبنائها الثلاثة، اليوم الثلاثاء، اشتباه بالتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة «محشي» داخل منزلهم بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة 4 من أسرة واحدة، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء أسامة يونس مساعد مدير أمن بني سويف، وعدد من قيادات مديرية الأمن ورئيس مباحث مركز الواسطى المقدم محمد محروس، وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، ورئاسة رئيس المباحث؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين وفاة كل من: سيدة عبدالمحسن سيد، وأبنائها: طه أحمد طه 15 سنة، وآية أحمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن أحمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

تحليل عينة «المحشي»

وبدأت جهات التحقيق مناظرة الجثث في محل الواقعة، وإجراء المعاينة اللازمة بالإضافة إلى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، بالإضافة إلى إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة، وسحب عينة من بقايا الطعام «المحشي»، وسماع أقوال الزوج والجيران لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم.