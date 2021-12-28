الطب الشرعي يكشف سبب وفاة شاب مصر القديمة: جثته تحللت بالشارع

كشف مصدر في الطب الشرعي، أنه تم الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية للجثة المجهولة المتحللة، التي عُثر عليها في شارع العاشر بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتبين أن الوفاة نتيجة حادث سيارة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، وعثر على جثمانه في حالة تعفن رمي، لافتًا إلى أن سيارة صدمت المجني عليه، وأُلقي على جانبي الطريق، ولم يشاهده أحدٌ من المارة، وبعد تحلل الجثة انبعثت رائحة كريهة؛ وهو ما جعل المارة يبحثون عن مصدرها؛ ليتم العثور على الجثة المجهولة.

تصوير الجثة المجهولة

وأشار المصدر، إلى أنّه تم تصوير الجثة المجهولة تمهيدا لنشر الصور على أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ للتعرف عليها من قبل المترددين على والمخبرين السريين في محاولة لكشف هوية الشاب، مشيرًا إلى أنه جار أخذ بصمات الجثة المجهولة لمطابقتها بالبصمات في مصلحة الأمن العام.

جثة متعفنة على الطريق

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة متعفنة على جانبي طريق العاشر بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة ومتعفنة لشاب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفي، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور عليه.