عاصم الجزار: السيسي وفر لنا الإمكانيات للنجاح سريعا

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أثناء افتتاح مشروعات مدينة أسوان الجديدة.

العمل لفترات زمنية وجيزة

وأضاف خلال كلمته: «في نهاية حديثي اليوم سيادة الرئيس اسمحلي بالأصالة عن نفسي وكافة العاملين في وزارة الإسكان أن أتوجه لسيادتكم بالشكر على توفير كافة الإمكانيات لنا حتى نعمل لنرى ثمرات مخططاتنا وتصميماتنا تتحول سريعا لواقع ملموس على الأرض في فترات زمنية وجيزة غير مسبوقة، تحققت بمواصلة العمل لفترات طويلة وبرامج زمنية مضغوطة ومتابعة دقيقة وحثيثة من سيادتكم شخصيا لسرعة تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وأقل تكلفة ليستفيد منها كل مواطن موجود على أرض وطننا الغالي مصر، وأتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي شاركناه أثناء توليه فترة رئاسة وزارة الإسكان وضع اللبنات الأولى لهذه المشروعات».

الشكر إلى الوزارات

وواصل الجزار: «كما لا يفوتني التوجه بالشكر إلى كافة زملائي بالوزارات والسادة الاستشاريين في وزارة الإسكان والعاملين فيها للجهد المبذول في الفترة السابقة كما نتطلع لاستمرار العمل ومضاعفة الجهود حتى نستطيع سيادة الرئيس الوفاء بالعهد والوعد الذي قطعناه على أنفسنا أمام سيادتكم أن نكون مخلصين وحريصين على تحقيق الأفضل دائما لوطننا وشعبنا الكريم تحت قيادتكم، وأعتقد أن تشريفكم اليوم لنا بالوقوف أمام سيادتكم ونحن نفتتح المرحلة الأولى من بعض مدن الجيل الرابع يمثل الحصاد الذي يكافئ كل من عمل واجتهد ودفعة قوية لبذل كثير من الجهود عشان المطلوب لسه كتير».