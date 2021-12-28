وزير الإسكان: حققنا المستهدف تنفيذه بعد 40 عاما في 7 سنوات فقط

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي القومي ومضاعفة المعمور، وإنشاء جيل جديد من المدن والمجتعمات العمرانية الجديدة، وتطوير العمران القائم، «وهو ده اللي أخذه على عاتقه الرئيس، وكلفنا بيه»، وذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة أسوان الجديدة.

عام 2014 كان عدد سكان الشعب المصري 90 مليون نسمة

وأضاف «الجزار»، أننا في عام 2014، كان عدد سكان الشعب المصري 90 مليون نسمة، ونعيش على 7% من مساحة الجمهورية، كان هناك مخطط بأن نصل في 2052 لـ14% من مساحة مصر، نحن الآن في 2021، نعيش الآن على 13.7% من مساحة الجمهورية، «يعني إحنا قاربنا من تحقيق المخطط اللي كان مستهدف في 2052 حاليا» ما يعني اختصار مستهدف تحقيقه في 40 عاما إلى 7 سنوات فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العمران يُشبه الإنسان، «فيه عمران ناشء، وفيه عمران في مراحل النمو، وعمران في مراحل النضج».

سبب المظهر القبيح الذي أصاب بعض العمران المصري

وتابع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية،: «عندنا عمران أصابتها الشيخوخة، دون أن تلتفت إلى حالتها وصحتها، الانسان لما يبكر دون الالتفات لصحته وهو صغير يشيخ بدري وتصيبة أمراض الشيخوصة، أمراض الشيخوخة للعمران هي عدم القدرة على أداء الوظيفة وضعف البنية الاساسية للعمران وعدم السيطرة على النمو، وترهل العمران اللي يمثل في زيادة الامتداد على الأراضي الزراعية، والأنسان الذي تصيبة بهذه الامراض يفقد الاهتمام بمظهرة، ويطلع هذا العمران القبيح».