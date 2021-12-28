تشييع جثمان الإعلامية عزة الإتربي من مسجد السيدة نفيسة غدا

توفيت منذ قليل، الإعلامية عزة الإتربي عن عمر يناهز 74 عاما، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ظهر غد الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة كما قال هيثم البيطار نجل شقيق زوجها على حسابه عبر الفيس بوك.

أبناء ماسبيرو ينعون عزة الإتربي

ونعى الراحلة العديد من الإعلاميين؛ من بينهم الإعلامي حسام فاروق الذي كتب عبر صفحته على الفيس بوك: «يأبى عام 2021 أن يرحل دون وجع جديد، رحلت منذ قليل أستاذتنا الطيبة الرائعة المثقفة الإعلامية القديرة الأستاذة عزة الإتربي، نائب رئيس التليفزيون الأسبق والرئيس الأسبق للقناتين الأولى والثانية بالتليفزيون المصري».

وأضاف: «الله يرحمك يا مدام عزة كنت نموذجا للطيبة والرقي وكنت مذيعة مثقفة ومديرة رائعة تناقشين بحب وتضيفين بفكرك ورؤيتك، أنا من تلاميذك الذين غمرتيهم بذوقك وأفدتيهم بخبرتك، لم أنس لك حكاياتك المشوقة عن لقاءاتك التلفزيونية العديدة، مع كبار كتابنا ومثقفينا الذين كانوا يقدرونك ويعرفون أن من تحاورهم قامة كبيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى الراحلة عزة الإتربي، محمد عرابي بالهيئة الوطنية للإعلام، كاتبا: «ننعى رحيل إحدى رائدات الإعلام من الجيل الأول بالتليفزيون المصري، المذيعة القديرة عزة الإتربي التي ترأست القناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون، نسأل الله أن يتقبلها قبولا حسنا، وأن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

أهم برامج عزة الإتربي

وقدمت الراحلة العديد من البرامج، منها: «ذكريات وحكايات، ونادي رجال الأعمال، ومرحبا»، كما تولت بعض المناصب الإدارية بماسبيرو، ومن بينها نائب رئيس التليفزيون الأسبق، والرئيس الأسبق للقناتين الأولى والثانية بالتليفزيون المصري.