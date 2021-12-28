«الزراعة»: نفذنا 241 مشروعا تنمويا بـ17 مليار جنيه في 7 سنوات بالصعيد

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، عبر صفحته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، انفوجراف ، بعنوان: «قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية والريفية»، حيث تم خلاله استعراض جهود الدولة لتنمية صعيد مصر في القطاع الزراعي، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات وزارة الزراعة في الصعيد

وتمثلت مشروعات وزارة الزراعة في الصعيد في التالي:

• المشروعات التنموية - 241 مشروع تنموي زراعي بتكلفة 17 مليار جنيه

• التوسع الافقي- 550 ألف فدان تم إضافتهم للرقعة الزراعية بجنوب الوادي ومحافظات الصعيد

دعم الخدمات الزراعية - 103 مليون كارت فلاح لمزارعي الصعيد تم تسليم حوالي 550 ألف منها للمزارعين- 55 صنف عالية الإنتاجية قصيرة العمر تم استنباطها للمحاصيل الاستراتيجية (قمح – ذرة – قطن – فول )- 4.5 مليار جنيه دعم الأسمدة لمزارعي الصعيد - 90 ألف طن تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية تم توزيعها على المزارعين- 3200 آلة زراعية لتقديم خدمات الميكنة الزراعية.

دعم مبادرة حياة كريمة

دعم مبادرة حياة كريمة- 2026 مشروع للنفع العام بمساحة 9700 فدان منها 210 مشروع بمساحة 133 فدان ضمن مبادرة حياة كريمة- 210 مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة فى 9 محافظات بالصعيد بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

مشروعات تنمية الثروة الحيوانية - 1.8 مليار تم تخصيصها للمشروع القومي لإحياء البتلو بإجمالي عدد 120 ألف رأس وحوالى 11 ألف مستفيد - 25 مركز متطور لتجميع الألبان - 1700 قافلة بيطرية تم تنفيذها لتحصين وعلاج 1.4 مليون رأس - 3 مليون رأس تم التأمين عليها لدى صغار المربين.

تسهيلات وإعفاءات تمويلية- 1.5 مليار جنيه قيمة دعم التمويل المقدم لمزارعي الصعيد بعدد 1.1 مليون مستفيد- 2.2 مليار جنيه إعفاءات للمتعثرين لــ 148 ألف مستفيد.