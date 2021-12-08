هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في السعودية الليلة

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا الليلة على مسرح محمد عبده في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بعنوان «ليالي الفن الأصيل»، والذي يجمعه بالفنانة مي فاروق ومحمد محسن، ويقود الفرقة الموسيقار أمير عبد المجيد، وسوف يُقدم شاكر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، التي يتفاعل معها الجمهور.

هاني شاكر يروج لحفله في موسم الرياص

وقام الفنان هاني شاكر أمس بالترويج لحفله بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» حيث نشر عدة صور له من تحضيراته لهذا الحفل، وعلق عليها قائلا: «بالصور بروفات حفل أمير الغناء هاني شاكر، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض».

هاني شاكر يتصدر التريند بسبب عمر كمال

وتصدر اسم الفنان هاني شاكر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسته قرار بتحويل المطرب عمر كمال للتحقيق بتهمة الإساءة لمصر بعد استبداله جملة «خمور وحشيش» بـ «تمور وحليب» خلال حفله في المملكة العربية السعودية بموسم الرياض 2021.

مصريون مشاركون في موسم الرياض 2021

وشاركت مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين في فعاليات موسم الرياض 2021، منذ بداية الفعاليات، وتتسع القائمة لتشمل محمد حماقي، أنغام، تامر حسني، ومحمد رمضان وفرقة الموسيقى العربية التابعة لدر الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى مؤديي المهرجانات عمر كمال، حمو بيكا وحسن شاكوش، والذي أثار حفلهم العديد من الجدل خصوصا بعد وقف حمو وشاكوش عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين، وتحويل عمر كمال للتحقيق.

ومن المقرر أن يحيي الفنانان تامر عاشور ورامي صبري، حفلا غنائيا يوم الخميس 9 ديسمبر، على مسرح «أبو بكر سالم» ضمن فاعليات موسم الرياض 2021.