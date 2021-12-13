تفاصيل أزمة هاني شاكر وشيرين عبدالوهاب.. بدأت بـ«سخرية» وانتهت بـ«دعم»

حرص الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وذلك بعد أزمتها الأخيرة وانفصالها عن زوجها حسام حبيب، وذلك رغم هجومها عليه مؤخرا.

تفاصيل أزمة هاني شاكر وشيرين عبد الوهاب

وبدأت أزمة هاني شاكر وشيرين عبد الوهاب، خلال حفل للأخيرة في إحدى الدول العربية، بعدما قدمت الأخيرة، أغنية مشربتش من نيلها، وعلقت على الأغنية بشكل ساخر قائلة إن النيل يحتوي على بلهارسيا.

وبعدها تم تداول هذا الفيديو بشكل كبير، وتعرضت لهجوم من قبل الجمهور، وحينها أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء والتحقيق معها.

وتحدثت شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية، منذ عدة أيام، عن تلك الأزمة، رغم مرور وقت طويل عليها، وقالت إن النقيب هاني شاكر دعم الفنانة ميريام فارس في أزمتها ولم يقف بجانبها.

ورغم ما قالته شيرين دعمها الفنان هاني شاكر في أزمتها الأخيرة التي تعرضت لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وظهورها حليقة الشعر، ما أوحى للجمهور بأن حالتها النفسية سيئة للغاية.

هاني شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب

وكتب هاني شاكر، عبر حسابه الشخصي على تويتر: «الفنانة الرائعة، والأخت العزيزة شيرين، سعدت جدا بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصية الصعبة، عودي يا شيرين بقوة وثقة؛ فأنتِ موهبة كبيرة تفتقدها الساحة الغنائية الآن، وكوني واثقة من دعمي لكِ أنا شخصيا، ومن دعم نقابتك لكِ في كل وقت، عودا حميدا إن شاء الله».