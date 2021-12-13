هاني شاكر بعد عودة شيرين عبدالوهاب: سأدعمك بقوة

أعرب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عن سعادته البالغة بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الغناء وإقامة الحفلات بعد غيابها الفترة الماضية، مؤكدًا على دعمه الكامل لها، وذلك خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

هاني شاكر لشيرين: عودا حميدا

ونشر الفنان هاني شاكر صورة لشيرين من حفلها الأخير عبر «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: «الفنانة الرائعة والأخت العزيزة شيرين سعدت جدا بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصية الصعبة عودي بقوة وثقة فأنت موهبة كبيرة تفتقدها الساحة الغنائية الآن، وكوني واثقه من دعمي لك أنا شخصيا ومن دعم نقابتك لك في كل وقت عودا حميدا انشاء الله».

شيرين تتصدر التريند بعد طلاقها مرتين

وتصدرت الفنانة شيرين تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد إعلان طلاقها رسميا من المطرب حسام حبيب، وعودتها للغناء مرة أخرى، كما ظهرت شيرين خلال حفلها الأخير بدون شعر «زيرو»، مما أثار الجدل مرة أخرى، وانتشرت العديد من الشائعات تفيد بأن حسام حبيب السبب فيما أصابها، قبل أن تخرج وتنفي ذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية سابقة إنها ما زالت تحب حسام حبيب حتى بعد انفصالها عنه، مضيفة أنها ليست مريضة نفسية «أنا ست حرة مش بحب حد يزايد عليا، لو فيه حاجة أنا أقولها قبل ما حد يقولها، عشان كده في الحفلة كنت بتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا، قبل ما أبدأ الموضوع ده، لا نصلح لفرق السن بتاعنا سنه واحدة، على فكرة أنا لسه بحبه، للأسف أنا كده».