عمر كمال يستقبل «بوجي»: «متزعلش كلنا بنحبك وهغني في فرحك يا نجم»

بعد 48 ساعة من استجابة الفنان القدير أحمد العوضي، لمقابلة «بوجي» الذي يتعرض للتنمر، إذ طلب لقاء أحمد العوضي وأمير كرارة، واستجاب الأثنان لمطلبه، كان له مناشدة أخرى أمس، وهي لقاء مطرب المهرجانات عمر كمال، واصطحبت «الوطن» بوجي لـ عمر كمال، الذي رحب بالمناشدة، وأعرب عن سعادته البالغة للقاء بوجي، إذ قال إنه يتابع بوجي باستمرار على موقع «تيك توك».

يشاهد فيديوهات بوجي بشكل مستمر على التيك توك

وأضاف «كمال»، خلال بث مباشر على «تليفزيون الوطن»، أنه كان يشاهد فيديوهات بوجي بشكل مستمر على التيك توك، لكنه لم يحالفه الحظ للقائه، وكان ينوي عمل معه فيديو، لدعمه، «أنا لما شوفته قولت نفسي أعمل معاه فيديو، عشان أكيد بيتعرض لمضايقات، وفرحت جدًا أن الوطن وقفت جنبه ودعمته، وفرحت جدًا لما أمير كرارة وأحمد العوضي لبوا دعوة الوطن للقائه، فقد استقبله العوضي، بينما أمير كرارة خارج البلاد».

عمر كمال يشيد بـ«الوطن»: جبرتوا خاطر «بوجي»

وتابع: «فرحان أوي إن الوطن جبرت بخاطر بوجي، لما شوفت الفيديو بتاعه فرحت أوي، واني أقابله شرف كبير ليا، ومبسوط أنه بيحبني، وأنا تحت أمره»، موجهًا حديثه لبوجي: «مولع إنت الدنيا على التيك توك»، فرد عليه بوجي: «أنا بحبك وبعشقك، وبحب كل أغانيك، ومبسوط جدًا أني شوفتك»، فيما وعده عمر كمال، بتسجيل أغنية معه، سواء أي أغنية من أغانية القديمة أو أغنية حديثة، وغنيا سويًا بنت الجيران.

عمر كمال: تعرضت للتنمر منذ صغري

وأوضح، أنه تعرض كثيرًا للتنمر في الصغر، «في 2005 قولت لواحد صديق لي عاوز أغني وساعدني وكده، رد عليا وقالي أنت لا صوت ولا شكل، ولا هتنفع في الغناء، أنا بعدها قعدت في بيتي سنتين، وقفلت على نفسي حوار الغناء ده، عشان كلمة واحد رمهالي، يمكن هو نسي الكلمة بعدها على طول، بس أثرت فيا نفسيا لمدة سنتين، ثقتي في نفسي اتهزت سنتين»، موضحًا أن «حلاوة الشكل دي للبنات مش بتاعتنا، كلنا بنحبك وكلنا معاك».

عمر كمال: مبقتش أتأثر بالتنمر ضدي.. بقيت أضحك

وأردف أنه لم يعد يتأثر بالتنمر عليه في الوقت الحالي، «لحد دلوقتي بيتنمروا عليا، واحد علق على الأغنية الجديدة بتاعتي أنا وشيماء، رغم أنها مجرد أغنية، مش خطوبة زي ما الناس ما قالت، وهي اتفهمت كده عشان ظهرنا فيها زي العريس والعروسة، بس كان حد علق عندها، وقال «الشكل شكل وردة، والحظ حظ قردة»، أنا قعدت أضحك على التعليق ده، قبل كده كنت بتضايق نفسيا، ويحز في نفسي ده جدًا، بس اللي ربنا شايفة بيكون أفضل حاجة».

رسالة من عمر كمال لـ«بوجي»

ووجه عمر كمال حديثه لبوجي: «متزعلش وهغني في فرحك، لو ربنا شايف لي شكل وطول غير ده كان ادهولي، وطالما شكلي عجبني، وشكلك عجبك، وأهلك كويسين، ومحدش تعبان، ولا في عناية مركزة يبقى الحمد لله أوي»، فيما قال بوجي: «أنا عندي 31 سنة، وفيه ناس كانوا بيتنمروا عليا وده كان بيضايق أصحابي، ويعملوا مشاكل معاهم، بس الحمد لله فترة وعدت، ودخلت الكلية واتخرجت، كنت بضايق من التنمر بس بصراحة كانت قلة إيمان مني».