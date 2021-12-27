حمو بيكا يوجه رسالة إلى بوجي :«بحبك وعايزك دايما كويس»

نشر مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا مقطع فيديو من لقاء جريدة الوطن مع الفنان أحمد العوضي للشاب «حسام» الشهير بـ«بوجي» الذى تمنى خلال حديثه مع «الوطن»، بمقابلة الفنانين أمير كرارة وأحمد العوضي، باعتبارهما النجمين المُفضلين له، وأكد أنه يحرص على مشاهدة أعمالهما في الدراما أو السينما.

رسالة حمو بيكا إلى «بوجي»

وعلق حمو بيكا على الفيديو الذي ظهر فيه بوجي وهو يغني مقطع من أغنية بيكا قائلاً: « يا بوجي يا جميل، من النهاردة اعتبر شعار أنا بوجي ماي لاف الفانز ده شعارك».

وأضاف: «حمو بيكا بيحبك .. وعايزك دايماً تبقي كويس وجميل يا أحلي وأجمل بوجي في الدنيا، ربنا يبعد عنك شر النفوس المريضة ومتسمعش لحد نهائي .. انت جميل وروحك جميلة ربنا يسعد قلبك ويديك كل الخير يا بوجي يارب».

رسالة أحمد العوضي إلى بوجي

وقال الفنان أحمد العوضي، إن من يتنمر على الشكل شخص ناقص، موضحا أن الرجل ليس بشكله لكن بسلوكه، مبينا أن «كعبو» صديق بوجي، شخص مخلص، وحريص على أصول الصداقة، متابعا: «مفيش راجل بشكله، ولا راجل حلو، الحلاوة للستات، أمير كرارة كلمني وهو في دبي، وباعتلك السلام، وبيقولك أي حد يضايقك متشيلش هم، أنت معاك باشا مصر والخديوي، وعلى الله حكايتك دي بتاعتك، اعتبرها بتاعتك».

واستكمل العوضي حديثه مع حسام بوجي، قائلا: «ما تضايقش نفسك، وتخش تقرأ الكومنتات اللي بتضايق، عين بتحب وألف بتكره، أنا هبقى مشهور بسببك، وإن شاء الله تطلع والدتك حج وعمرة كمان». ووجهع «العوضى» حديثه للمشاهدين: «أنا مبسوط إني كنت مع حسام انهارده وكعبو، متشغلش بالك بأي كلام وحش يشغل عن طريقك، الكلام الحلو بس كمل ببيه ومتركزش على الكلام التاني».