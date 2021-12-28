الموافقة على نظام الإثبات في السعودية يمهد لصدور الأحوال الشخصية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الموافقة علي نظام الإثبات في السعودية، يأتي تلبية لمتطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن نظام الأحوال الشخصية في السعودية، سيصدر في الربع الأول من عام 2022.

الموافقة على نظام الإثبات في السعودية.. أول مشروعات الأنظمة الأربعة

وقال ولي العهد بمناسبة الموافقة على نظام الإثبات في السعودية، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه، إن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورا، التي جرى الإعلان عنها سابقا «والثلاثة الأخرى، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية»، حسبما نقلت العربية نت.

وأوضح بن سلمان، أنه سيلي الموافقة على نظام الإثبات، صدور نظام الأحوال الشخصية في السعودية، خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها، بحسب الإجراءات النظامية، التي رسمها النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية، وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.

بن سلمان: روعي في نظام الإثبات بالسعودية تلبية متطلبات مستجدات الحياة

وأكد ولي العهد، أنه روعي في نظام الإثبات في السعودية، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.