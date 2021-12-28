أصالة وأنغام تصلان إلى السعودية لإحياء حفل رأس السنة بموسم الرياض
الحفل يضم 13 نجما من نجوم الوطن العربي بينهم محمد عبده
كتب:
محمود الرفاعى
05:12 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
أنغام
وصلت النجمتان أصالة نصري، وأنغام، إلى مدينة الرياض السعودية، من أجل المشاركة فى الحفل الغنائي الكبير الذي سيقام ليلة رأس السنة فى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم.
الحفل يضم 13 نجما من نجوم الوطن العربي
الحفل الكبير ضمن موسم الرياض، سيضم 13 نجما ونجمة من مختلف أرجاء الوطن العربي، منهم «أنغام وأصالة ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبد الله الرويشد، وماجد المهندس، وأسماء لمنور، وأحلام الإماراتية، وعبادي الجوهر، وفهد الكبيسي»، ويعد الحفل هو الأول من نوعه الذي يضم أكثر من فنان في حفل واحد.
يامرحبا باللي جاء— Rotanalive (@RotanaLive) December 28, 2021
لحظة وصول الفنانة أصالة لرياض لإحياء حفل #رياض_تريو_نايت
محمد عبده أرينا@Turki_alalshikh@AssalaOfficial @RiyadhSeason@GEA_SA@Enjoy_Saudi pic.twitter.com/5h9E5rhIjh
الحفل الغنائي، المزمع إقامته ليلة رأس السنة، سيقود المايسترو الكبير وليد فايد، بصحبة فرقته الموسيقية، وفي حضور عدد كبير من رجال الفن والإعلام العربي والسعودي.
يا اهلا وسهلا نورتي الرياض— Rotanalive (@RotanaLive) December 28, 2021
وصول الفنانة أنغام لإحياء حفل #رياض_تريو_نايت مع نخبة من نجوم الفن يوم ٣١ ديسمبر
محمد عبده أرينا@Turki_alalshikh@Angham@RiyadhSeason@GEA_SA@Enjoy_Saudi pic.twitter.com/XS7xgAGnbz
أول مقابلة بين أصالة وأنغام بعد خلاف شهير
ويشهد هذا الحفل أول لقاء بين أصالة وأنغام، بعد خلافهما الشهير في العام 2019، حينما تزوجت الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج أخت زوج أصالة نصري، والتي اتهمت «الأولى» بخراب منزل شقيقة زوجها، وقامت على إثر ذلك بإلغاء الصداقة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.