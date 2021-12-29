كل ما تريد معرفته عن المسرح الروماني بأسوان بعد حضور السيسي فقرة فنية به

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة فنية على المسرح الروماني، منذ قليل، بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، شاركت فيها فرقة أسوانية بأغنية «مرحب برئيسنا الغالي»، بجانب فيلم تسجيلي عن المشروعات الجديدة بأسوان والصعيد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن المسرح الروماني في مدينة أسوان، بعد الفقرة الفنية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي:

معلومات عن المسرح الروماني في أسوان

- بني المسرح الروماني في محافظة أسوان بعد تحويل متحف النيل إلى المركز الثقافي الإفريقي في 2020.

- يعد المسرح الروماني أحد المكونات الخارجية للمركز الثقافي الأفريقي.

- مساحة المسرح الروماني 3500 متر، تشمل الجسم والمدرجات من إجمالي 15 ألف متر مربع مساحة إجمالية للمركز الإفريقي.

- تم استخدام خامات من البيئة الأسوانية مثل الحجر الرملي في بناء المسرح الروماني.

- يتسع المسرح الروماني إلى 3000 فرد، وملحق به ساحة انتظار تتسع لـ300 سيارة وكباري مشاة.

- يطل المسرح الروماني بإطلالة بانورامية على نهر النيل وخزان أسوان.

- يعد المسرح الروماني حاليا مقصدا للمهرجانات والاحتفالات والفعاليات الكبرى الدولية والمحلية داخل المحافظة.

- صُمم المسرح الروماني بأعلى المعايير، وتتناسب الإضاءة به مع كونه عاصمة للثقافة الأفريقية.

السيسي يفتتح أسوان الجديدة

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مدينة أسوان الجديدة، أحدث مدن الصعيد، التي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتعتمد على أحدث التكنولوجيا والأساليب لإدارة المرافق، وذلك ضمن «أسبوع الصعيد» الذي شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية في «سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، قنا، بني سويف والمنيا».

وشهدت الفقرة الفنية التي حضرها الرئيس السيسي في المسرح الروماني، استعراضات لفرق من أسوان بشكل فولكور شعبي، وكذلك فيلم تسجيلي عن المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها في الصعيد وأسوان، بأداء من الفنان عمرو سعد.