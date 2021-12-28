عرض فيلم تسجيلي عن «بلاد الذهب» أثناء افتتاح الرئيس «أسوان الجديدة»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، يحمل عنوان «بلاد الذهب»، يتحدث عن محافظة أسوان وثقافتها وكنوزها وأهلها، وخطة الدولة لتغيير وجه الحياة فيها، وفي محافظات الصعيد ككل.

السيسي في جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات صعيد مصر ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، والذي شمل افتتاح عدد من المشاريع ومحاور الطرق العملاقة في عدد من المحافظات.

افتتاح مدينة أسوان الجديدة

ووصل الرئيس السيسي، لافتتاح مدينة أسوان الجديدة وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.

يذكر أن الرئيس السيسي أجرى أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لمحافظة أسوان، إذ مر على قرية غرب سهيل، لتفقد السوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة، وحسن ضيافتهم.