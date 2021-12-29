معارض مراكب الشمس تختتم أعمالها بمشاركة 100 فنان مصري وعربي

تحت شعار معارض مراكب الشمس الدولي للفنون، اختتمت أمس معارض مراكب الشمس الدولية للفنون التشكيلية في حدث فريد من نوعه على ضفاف النيل بمشاركة 60 فنانا من 60 دولة حول العالم مع 40 فنانا مصريا من مبدعي مصر.

وقدم المشاركون أعمالا فنية متنوعة من وحي التراث المصري المتميز، حيث معارض مراكب الشمس وسط احتفالية كبيرة تستهدف تنشيط السياحة المصرية على طول نهر النيل.

مراكب الشمس وتنشيط السياحة

وقال المخرج إسماعيل بكر، المشرف على المعرض: «جاءت فكرة معارض مراكب الشمس من توجه الرئيس بأهمية الفنون التشكيلية والفنان المصري الذي أثرى التراث المصري بأعماله الخالدة على مر العصور فكان التشجيع والدعم الذي قدمه الرئيس للفنون التشكيلية دفعة قوية لإقامة هذا المعرض الذي يعد الحدث الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث بالتواصل مع فنانين حول العالم وحبهم وحرصهم الشديد للمشاركة».

وتابع «بكر» صاحب فكرة معارض مراكب الشمس، التي استوحيت من حدث نقل مراكب الشمس من الهرم للمتحف الكبير، بأن هناك سلسلة كبيرة من المعارض في العام المقبل باستضافة ودعوة فنانين من عدة دول للمشاركة في سمبوزيوم دولي يقام في جميع محافظات مصر المطلة على النيل على مدار العام.

جدير بالذكر أن هذه المعارض والملتقيات تهدف إلى زيادة الوعي البصري لدى المتلقى وتبادل الخبرات والثقافات المتعددة مع الفنانين من خارج مصر وإبراز دور مصر في الحركة التشكيلية حول العالم، وقدم الفنان إسماعيل بكر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في عرض الافتتاح وسط جموع الحضور لدعمه القوي للفنون البصرية والفنان المصري ودائما تحيا مصر، وأشاد المشاركون من عدة دول عربية بمشاركتهم في معرض على ضفاف النيل في مشاركة لم يكن لها مثيلا من قبل في المعارض التي تقام بمصر.