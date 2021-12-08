«مراكب الشمس» مبادرة للترويج الفني السياحي للمدن المصرية

تشهد المدن المصرية خلال الفترة المقبلة، مجموعة من المعارض التشكيلية للفنانين الأجانب بمشاركة مصرية، على أن يجري تنظيم المعارض في مراكب سياحية «مراكب الشمس» في نهر النيل، كما يجري التجهيز لملتقى تصوير في كل محافظة مطلة على نهر النيل، في إطار تفعيل المبادرة الهادفة للترويج السياحي الفني للمدن المصرية.

«مراكب الشمس» تهدف لتنشيط السياحة

وتهدف مبادرة مراكب الشمس، لتنشيط السياحة والتذوق البصري، من المنيا، بتنظيم حدث فني دولي ضخم حيث أقيم على أرض المحافظة فاعليات معرض «مراكب الشمس الدولي» بإحدى مراسي ومنتجعات المنيا السياحية، وهو أول ملتقى فني للترويج عن السياحة بالمنيا بمشاركة ممثلين من أكثر من 60 دولة حول العالم، في مطلع ديسمبر الجاري.

تفاصيل مبادرة «مراكب الشمس»

وحسب إسماعيل أبو بكر، مخرج بالتليفزيون وصاحب فكرة معارض مراكب الشمس، في تصريحات لـ«الوطن»، الانطلاقة كانت قوية وحققت مردود كبير جدا، موضحا: الانطلاقة من المنيا لأنها مدينة نفرتيتي وبها ثلث آثار مصر، بما يعادل سدس آثار العالم مشيرا إلى المنيا مهمشة على خريطة السياحة، مضيفا: «مراكب الشمس» مبادرة لعمل معارض فنون تشكيلية للأجانب في مصر، من القاهرة إلى أسوان، وستكون المعارض المقبلة من خلال المراكب السياحية في النيل.

وأضاف: كما نجهز لملتقى التصوير في المدن المصرية بواقع 4 مرات في السنة المعرض المقبل سيكون على نهاية الشهر الجاري وستشارك فيه 25 دولة بالعرض بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين في مصر وسيتم تنظيم المعرض في مركب النيل في القاهرة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في المعارض كبار الفنانين من الأجانب، الذي تتبعهم وسائل الإعلام الأجنبية، وبالتالي سيتم الكتابة عن زيارتهم لمصر والمشاركة في حدث فني على سطح النيل، مؤكدا أن الفنان هو أقدر شخصية على نقل الصور الإيجابية عن مصر للخارج، حيث تعتبر المعارض نوع من التقدير للفن والفنانين في مصر.

ومن بين أهداف المبادرة تشجيع كبار التشكيليين على زيارة مصر، منوها: وقد ألتقيت بفنانين أجانب خلال زيارتي للخارج، ووجدت لديهم رغبة في زيارة مصر لكنهم كانوا يفتقدون إلى وجود صديق بالداخل، لأن مصر تعتبر المرجع الفني لكل فناني العالم، وأعتقد أن فكرة المعارض والفعاليات من شأنها أن توفر فرصة للاحتكاك والتفاعل الإيجابي بين الثقافات المختلفة.

وتوجه «بكر» بالشكر للرئيس السيسي، لاهتمامه بالفن التشكيلي، فكل ما وصل إلينا من حضارة هو نتاج الفن التشكيلى، ويتجلى ذلك بشكل أوضح في افتتاح مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية والتي لا يوجد مثلها في العالم، فهي فخر لمصر، وعندما نشرت صوري داخلها وجدت أصحابي الأجانب يقولون «عايزين نيجي مصر بكرة».