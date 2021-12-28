«القومي للمرأة» ينعى عزة الإتربي: سجلت علامات بارزة في تاريخ الإعلام

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه، الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي التي رحلت عن عالمنا اليوم.

عزة الإتربي رائدة من رواد الإعلام المصري

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها لفقدان مصر رائدة من رواد الإعلام المصري، استطاعت خلال مسيرتها المهنية، تسجيل علامات بارزه في تاريخ الإعلام العربي، من خلال برامجها المتميزة على شاشة التليفزيون، كما تركت أثراً ملموساً ونجاحات متعددة خلال توليها العديد من المناصب في التليفزيون المصري.

القومي للمرأة يُعزي أسرة عزة الإتربي

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.