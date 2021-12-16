مايا مرسي: التمكين الاقتصادي للمرأة أحد أهم الأولويات الوطنية

في إطار برنامج " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبدعم من حكومة كندا .

شارك المجلس صباح اليوم في الاحتفالية التي استضافتها السفارة الكندية بالقاهرة لتسليم الجوائز إلى 7 فائزات من السيدات صاحبات الشركات الناشئة في الدورة الأولى للاحتضان لسنة 2021 والتي تنفذها جمعية نهضة المحروسة في اطار البرنامج، وذلك بحضور السفير لويس دوماس سفير كندا فى مصر،والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

والأستاذة جاكلين كميل المديرة التنفيذية لـجمعية نهضة المحروسة.

و في الكلمة التي القتها الأستاذه مي محمود مدير إدارة تنمية المهارات بالمجلس نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة نقلت فيها تحياتها وتقديرها لكافة الشركاء على الجهود التي تم بذلها لتنفيذ المشروع .

وأكدت أن التمكين الإقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام ٢٠١٤ الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات .

وأكدت أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المنبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠ لأهداف التنمية المستدامة ، والذي يهدف الي تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل ، ونشر ثقافة رياده الاعمال بين النساء والفتيات ، مشيرة الي ان المجلس يتعاون في تنفيذ الاستراتيجية مع العديد من الوزارات والجهات المعنيه لتحقيق هذه الأهداف.

وأشادت بالتعاون المستمر بين كل من المجلس القومي للمرأة وبين كافة الشركاء لإنجاح المشروع ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة ، مشيرة أننا مستمرين في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج من أجل زيادة الأثر المرجو في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة .

كما تضمن الاحتفال كلمات من صاحبات المشروعات الفائزة وهم سبع مشروعات تعمل في مجالات مختلفة ذات تأثير مجتمعي في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، والقطاع الثقافي.

جدير بالذكر أن مشروع " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " تم تخصيصه لدعم وصول المرأة الرائده إلى اللخدمات المالية وغير المالية في مراحل مختلفة من رحلة ريادة الأعمال بداية من الفكرة وحتى نمو الأعمال، من خلال تزويد رائدات الأعمال بالأدوات الأساسية والمخصصة لتحقيق أقصى قدر من التطوير لأعمالهن وشغل حيز في بيئة ريادة الأعمال في مصر.