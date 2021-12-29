بعد وفاة «عزة».. «الإتربي» تفقد آخر مذيع بالعائلة

تعتبر الإعلامية الراحلة عزة الإتربى من عائلة إعلامية كبيرة، فشقيقتها الإعلامية سهير الإتربي، وشقيقتها الأخرى سامية الإتربي، فهن بالفعل مثالا للرقي والثقافة، فكانت كل منهن تلعب دورا مهما وشكَّلن مدرسة ونموذجا لأجيال متتالية من المذيعات، فكن من أوائل المذيعات اللاتي صنعن مكانة كبيرة في التليفزيون المصري.

سهير الإتربي أقدم مذيعات العائلة

البداية كانت عند الاعلامية سهير الإتربي التي شغلت منصب رئيس القناة الثانية، ثم تولت رئاسة الفضائية المصرية، حيث تقلدت رئاسة التليفزيون المصرى، وأًصبحت من أهم الرؤساء الذين شغلوا هذا المنصب حتى الآن، فضلا عن تقلدها منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومنصب لجنة التراث باتحاد لإذاعة والتليفزيون، وهي زوجة الفريق الراحل حسن أبو سعدة، وتوفيت في صباح يوم الجمعة 7 فبراير عام 2014 إثر جلطة بالمخ والقلب.

سامية الإتربي وحكاوي القهاوي

ثم جاءت الإعلامية سامية الإتربي بعد دخولها مبنى التليفزيون، ومن خلال ارتدائها الجلابية، والجلوس مع البسطاء على القهاوي وفي الشوارع للاستماع إلى مشاكلهم، ونجحت في وقتها سامية الإتربي في تقديم صورة جديدة غير نمطية للمذيعة، حيث ارتبط الجمهور بها، على مدار سنوات طويلة من خلال برنامح «حكاوي القهاوي»، بعد أن تخلت عن الملابس الكاجول، ولديها من الأبناء حسام، والإعلامية رشا الجمال، توفيت عام 2002.

ثم ظهرت الإعلامية عزة الإتربي من خلال عملها كمذيعة ربط بالتليفزيون لفترة طويلة بعد نجاحها في الاختبارات، ثم قدمت العديم من البرامج منها برنامج «مرحبا» عام 1985، الذى كان يعرض مظاهر مصر من خلال تجولهم في جمهورية مصر العريبة، ثم قدمت بعد ذلك برنامج «سهرة على الهواء» على القناة الثانية كانت مجموعة العمل فيه مكونة من فريقي، فريقي الذي يضم ماجدة عاصم وأنور كمال والفريق الثانى يضم فاطمة الكسبانى وفاطمة فؤاد ومنى عبد الوهاب واستمروا لسنوات في عمل هذا البرنامج سواء في الاستديو أو خارج للتسجيل في أماكن أخرى، ثم قدمت سهرة السبت، برنامج نادي رجال الأعمال، وبرنامج ذكريات وحكايات.