من هي الإعلامية عزة الإتربي؟.. رحلت صاحبة «نادي رجال الأعمال»

توفيت منذ قليل الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي عن عمر ناهز 74 عاما وبدأ محبوها يبحثون عن «من هي الإعلامية عزة الإتربي» فهي من مواليد المنصورة، فبراير عام 1947، والتحقت بمدرسة الأورمان بالدقي، ثم كلية الآداب قسم الاجتماع، ثم التحقت بالتليفزيون عام 1968 عن طريق القوى العاملة، حيث تم تعيينها بإدارة التخطيط والمتابعة وعملت كمذيعة ربط في بداية حياتها.

من هي الإعلامية عزة الإتربي وأهم برامجها؟

عزة الإتربى اسم ارتبط في أذهان المشاهدين بالبساطة حيث عرفها الجمهور بثقافتها ورقيها وقدمت العديد من البرامج منها «وادي النيل ونادي رجال الأعمال» وتدرجت في المناصب حيث تولت عملها كمديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية ثم رئيسة للقناة الثانية التحقت بالتليفزيون.

بداية عزة الإتربي

بدأت في تقديم برنامج «مرحبا» عام 1985 بعد عودتها من السفر، فقد عملت لفترة طوبلة مذيعة ربط، ورفضت حينها أن تضع نفسها معهن في الجداول فبدأت بعمل برامج، وكان البرنامج يقدم عن طريق تجولهم في جمهورية مصر العربية ومعها المخرج الراحل حسن الرزاز ومدير التصوير جميل شعبان، صوروا في سيناء وشرم الشيخ وغيرهم من المدن واستمر البرنامج نحو 4 سنوات، وكانت أول رئيس قناة تعمل مها في القناة الثانية هي شيرويت شافعي.

وقدمت عزة الإتربي بعد ذلك برنامج «سهرة على الهواء» على القناه الثانية كانت مجموعة العمل فيه مكونة من فريقين، الأول يضم ماجدة عاصم وأنور كمال، والثاني يضم فاطمة الكسباني وفاطمة فؤاد ومنى عبد الوهاب واستمروا لسنوات في عمل هذا البرنامج سواء في الاستديو أو خارج للتسجيل في أماكن أخرى، ثم قدمت سهرة السبت، برنامج نادي رجال الأعمال، وبرنامج ذكريات وحكايات.