العالم السري للتنقيب عن الذهب بالسودان: مليونا شخص يستخرجون 64 طنا سنويا

جاء خبر مصرع 38 شخصا نتيجة انهيار منجم للذهب في السودان، قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان، على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، أمس، ليكشف عما يمكن وصفه بالعالم السري للتنقيب عن الذهب في السودان.

وكان النعي الذي نشرته الشركة السودانية للموارد المعدنية في السودان، وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين هناك، لضحايا هذه الحادثة، قد وصف الضحايا الـ38 بأنهم من المعدنيين التقليديين الذين استشهدوا نتيجة انهيار منجم أم دريساية بوحدة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان.

المنقبون تسللوا مجددا للعمل في منجم دريساية

وكشف بيان الشركة عن أن المنجم الذي وقع فيه الحادث كان قد تم إغلاقه ومنع العمل به من قبل حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية لعدم صلاحيته للتعدين بسبب الانهيار، حيث تمت حراسته بواسطة قـوى أمنية لفترة، ولكن بعد التأكد من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم، تم سحب القوى الأمنية، ليعاود المعدنيون التسلل للعمل في المنجم مجددا وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان.

وفي السياق نفسه، كشف مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية، أن هذا الحادث ليس الأول في هذا المنجم، إذ سبق ولقى 4 أشخاص حتفهم في المنجم نفسه، في يناير الماضي، وأضاف: أغلقت السلطات وقتها المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراسة تم سحبها قبل شهرين، حسب نقلت وكالة فرانس برس.

السلطات التعدينية تُناشد المجتمعات المحلية التنسيق معها

وتواجه الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة صعوبة فيما يبدو في فرض سيطرتها على مجال التنقيب عن الذهب في أجزاء من السودان، وهو ما يبدو من بيان الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، التي أهابت بمن وصفتهم بالمجتمعات المحلية والجهات المختصة بولاية غرب كردفان بضرورة التنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لتستأنف نشاطها في قطاع التعدين الذي توقف بفعل المجتمعات المحلية منذ عام 2019، حتى تضطلع بمسؤلياتها في الإشراف والرقابة ومحاصرة الحوادث المتكررة.

وكانت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب قد انتشرت في مختلف مناطق السودان، منذ أكثر من عقد من الزمن، في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب.

مليونا شخص ينتجون 80% من إنتاج السودان من الذهب

وقدرت الجهات الحكومية السودانية عدد من يعملون في هذه المناجم بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80% من إنتاج السودان البالغ حوالي 80 طنا سنويا، أي حوالي 64 طنا سنويا، حسبما أفاد تقرير لشبكة روسيا اليوم الإخبارية.