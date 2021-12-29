مصطفى حجاج: كنت أحلم بالتعاون مع عائلة محروس

قال المطرب مصطفى حجاج، إنه كان يغني منذ سنوات في الأفراح ولكن وفقه الله للغناء مع المنتج الفني هاني محروس ونصر محروس، مبينا أنه كان يتمنى أن يكون ضمن المطربين الذين يتعاملون مع شركة نصر محروس.

أما بطلع على الاستديج مبكنش محضر

وأضاف «حجاج» خلال استضافته هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC »، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن نصر محروس هو الأشهر وكان ضجة كبيرة ولكنه تعامل مع هاني محروس، متابعا: «كنت بروح الاستديو وأقعد أسأل على نصر محروس لحد ما وصلتله، أنا أما بطلع على الاستديج مبكنش محضر ده أنا بغني اللي بيجي على بالي، أنا بغني في الأفراح مواويل ولما قالولي على بتاع النعناع قولت إيه ده بس، لكن وثقت في المنتجين والأغنية الجديدة اسمها يا باي وهي من كلمات وألحان محمد النادي».

محاولة إثبات الذات

من جانبه، أوضح المنتج هاني محروس، أنه حاول من خلال التعامل مع مصطفى حجاج إثبات نجاح عائلة محروس مع المطربين الشباب، ومساعدة حجاج في أول عمره، موضحا أن مصطفى حجاج دخل الجيش لمدة 16 شهر بعد أغنية «يا منعنع» ولكن تم عمل أغنية خطوة بعدها والتي حققت نجاحا كبيرا، مبينا أن مجلة فوربس كتبت عن الحجاج أنه أهم مطرب شاب للجيل الجديد.

من جانبه، أشار المنتج الفني نصر محروس، إلى أن الأمر تكرر مع الفنان تامر حسني أثناء وجوده في الجيش، وتم إنتاج بعض الأغاني وتقديمها في وقت آخر من أجل تحقيق الاستمرارية، موضحا أن الفنان مصطفى حجاج شاطر في الغناء المباشر ويتعامل مع الجمهور بسلاسة.