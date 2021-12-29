السقا: ربنا يكفيكم شر «وشي التاني».. ومفيش علاقة زوجية بدون اكتئاب

قال الفنان أحمد السقا، إن أي بيت يحدث فيه بعض المشكلات، «لو فيه علاقة زوجية أو بيت مفهوش اكتئاب، يبقى فيه حاجة غلط، بس فيه خط رفيع زي خط العنكبوت اللي هو الاحترام، لو لسه موجود يبقى فيه حب وفيه ارتباط والأطراف مينفعش تبعد عن بعضها»، موضحًا أن أهم شيء يحرص عليه هو تربية أبنائه بشكل جيد، «الحمد لله مها مراتي قايمة بالموضوع ده بشكل جيد، وربنا يقدرني وأربي ولادي بشكل كويس، ويطلعوا صالحين، في أي مجال يحبوا يشتغلوا فيه».

نفسي ولادي يطلعوا صالحين في أي مجال يحبوه

وأضاف «السقا»، خلال حواره في برنامج « ABtalks»، على موقع «يوتيوب»،: « أهم شيء ولادي يبقوا طيبين مع الناس ويجبروا بخاطر الناس»، موضحًا أن العاطفة لديه هي الأساس، فمن الممكن أن يفني حياته من أجل فداء زوجته وأبنائه، ولا يخشى أي شيء في هذه الدنيا»، موضحًا أن أفضل لحظة يمر بها هي عندما يلقى إشادة بالغة من المواطنين في عمل ما، «لما الناس بتقولي برافو على عمل ولا حاجة، وكمان لحظة نط الخيل، الثواني اللي بيكون فيها الخيل في الهواء».

تعليق أحمد السقا على وصف جمهوره له بـ «الجدع»

وأوضح الفنان أحمد السقا، أن الكثير من جمهوره يصفونه بـ«الجدع»، «ده حاجة فخر وشرف ليا، بس الجدعان اللي في حياتي كتير، الجدع اللي يفضل معاك لحد حافة الجبل، وأنا ممكن أموت عشان اللي بحبه، ومش بعرف أكره حد، ممكن أتجنب شخص ما، لكن أكرهه لا»، موضحًا في الوقت ذاته أن كلمة «لا» ليست في قاموسه، «بس ممكن أقولها لو لقيت شخص بيعاملني بقلة ضمير، ممكن أغضب، وربنا يكفيك شر أحمد التاني، اللي هو وشي التاني، بحاول أني عمري ما أوصله، ربنا ما يحكم ويخليني أوصله، شخصيتي التانية مش بحبها، أي واحد بيكره الجوانب السلبية اللي فيه».