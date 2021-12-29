السقا يوجه نصائح لجمهوره لعدم الدخول في اكتئاب: اضرب نفسك بالقلم

كشف الفنان أحمد السقا، حقيقة ما تداول حول اعتزاله العمل الفني بسبب مروره باكتئاب، إذ رد: «أنا ضحكت جدًا لما شوفتها، هعتزل ليه وأكتئب من إيه، أكيد الشخص اللي صاحب الشائعة دي عاوز يقعدني في البيت عشان الناس تبطل تعرض عليا أعمال، عاوزين يبعدوني عن حقل الفن، رغم أن ده أكل عيشي، أنا ممكن أمر باكتئاب أه، بس في أوقات معينة»، ناصحًا المواطنين بتجنب الدخول في مراحل الاكتئاب، وذلك خلال حواره في برنامج «ABtalks»، على موقع «يوتيوب».

أصعب لحظة في حياتي هي وفاة والدي

وعن نصيحة للمواطنين بشأن عدم التعرض للاكتئاب، رد «السقا»: «بص لنفسك في المراية، وأضرب نفسك بالقلم، وقول أنا لسه عندي، ولسه هفوز على الاكتئاب، وهتغلب عليه، الاكتئاب ليه عده مراحل، وإحنا اتعودنا إن الراجل ميقولش أي، أو يعيط أو ينهار أو يشتكي أو يحتاج حضن، احنا تربينا على كده، ويتقال لينا مفيش حاجة تهزنا، لكن إحنا من لحم ودم وبنتهز»، موضحًا أن أصعب لحظة في حياته هي وفاة والده، كما أن والده الراحل نصحه قبل وفاته بضرورة القرب من الجمهور.

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وتابع الفنان أحمد السقا: «أبويا قبل ما يموت بساعات، هما سموك نجم ليه، قولتله عشان النجم في السما وأنا مشهور، قالي خد من النجم كل حاجة إلا البعد، خلي الناس تمد إيدها تطولك، الله يرحمه كان حكيم، وكان بيقولي طول ما تقدر تاخد حقك سيبه، ومش ندمان على أي حاجة، ممكن آه فيه أخطاء شخصية عبيطة ودي من رحمة ربنا عليا، صلاح السقا أبويا ده معلم، ومراتي أطيب قلب، آخر مرة بكيت مش فاكر بس مش بعيد».