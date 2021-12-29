زلزال في البحر المتوسط يشعر به سكان بعض المدن المصرية

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، منذ قليل، هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية.

وتعرضت مصر من قبل لزلزال آخر في أكتوبر الماضي، حيث كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الزلزال، موضحاً أن قوة الزلزال 6.2 درجة بمقياس ريختر، شرق كريت على بعد 390 كم شمال مدينة الإسكندرية، وحدث في تمام الساعة 7:32 دقيقة و29 ثانية وفق التوقيت المحلي، وخط عرض 34.59 شمالاً، وخط الطول 28.59 شرقاً، وعمق الزلزال 31.56 كم.