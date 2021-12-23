زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب المكسيك

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أنّ زلزالا بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل ولاية خاليسكو الواقعة غربي المكسيك، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

الزلزال وقع قبالة ساحل ولاية خاليسكو

وأفاد مكتب الدفاع المدني الوطني في المكسيك، حسب ما ذكرت قناة «إيه بي سي» الأمريكية اليوم الخميس، بأنّ مركز الزلزال وقع على بعد نحو 175 ميلا (280 كيلومترا) غرب بلدة سيهواتلان قبالة ساحل ولاية خاليسكو، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.