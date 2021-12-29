ارتفاع قتلى إطلاق النار في كولورادو لـ5.. ومصرع المتهم على يد شرطية

أعلنت الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق نار وقع في عدة مناطق بولاية كولورادو إلى 5 أشخاص، موضحة أنّ الحادث الذي انتهى بمقتل المهاجم، وقع في 4 أماكن مختلفة بمدينتي ليكوود ودنفر.

وكانت الشرطة الأمريكية، أعلنت فى بداية وقوع الحادث، عن سقوط 4 قتلى فقط.

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو

وعن تفاصيل الهجوم، أوضحت الشرطة الأمريكية، أنّ الهجوم وقع أمس الثلاثاء في ولاية كولورادو، وأسفر عن مقتل سيدتين، فيما أُصيب رجل في أول موقع للهجوم بمدينة دنفر، وقتل رجل آخر خارج منزله، ثم اتجه المهاجم إلى مدينة ليكوود، وقتل رجلا وأصاب آخر، وفقا لـ«فرانس 24».

وحددت الشرطة الأمريكية هوية المسلح، أثناء انتقاله إلى موقع آخر، بناء على معلومات تم جمعها من أماكن الهجمات السابقة.

سيدتان ضمن القتلى

وتابعت الشرطة الأمريكية أنّ المسلح دخل بعد ذلك إلى مركز للتسوق، وأطلق النار على موظفة بالمركز وقتلها، فيما واجهه في مركز التسوق إحدى العناصر التابعة للشرطة وطلبت إلقاء سلاحه، ثم تبادلا إطلاق النار نتج عنه مقتل المهاجم وإصابة الشرطية.

مقتل المهاجم على يد شرطية

وأشار المتحدث باسم شرطة مدينة ليكوود، جون روميرو، إلى أنّ المهاجم قتل على الفور في مركز التسوق، والشرطية في حالة جيدة، لكنها ستحتاج إلى مزيد من العمليات الجراحية.

دوافع المسلح غير معروفة

واوضحت الشرطة أنّ دوافع المسلح لم تتضح بعد، لكن يبدوا أنّه كان يستهدف أشخاص بأعينهم، متابعة: «عثرنا على قطعتي السلاح معه».

وتنتشر الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع، ويقول ناشطون، إنّ القوانين المتساهلة مع حيازة الأسلحة، تؤدي إلى تكرار حوادث إطلاق النار.