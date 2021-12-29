غرفة عمليات مطروح تتابع تداعيات الهزة الأرضية: لا خسائر مادية أو بشرية

شعر، صباح اليوم الأربعاء، سكان محافظة مطروح من مدينة السلوم غربا حتى الإسكندرية شرقا، بالهزة الأرضية التي حدثت نتيجة الزلزال الذي شهدته دولة اليونان وجزيرة كريت على حوض البحر الأبيض المتوسط.

أهالي مطروح يشعرون بالزلزال

وقال أشرف عيد، من أهالى مدينة النجيلة، 75 كيلو غرب مرسى مطروح، لـ«الوطن» استيقظنا على الزلزال وشعرنا به في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من صباح اليوم.

ويكمل عبدالله مجدي من أهالي مدينة الحمام شرق مطروح، «صوت اهتزاز الأسرّة أيقظنا من النوم، لنجد الزلزال، وشعرنا بالاهتزاز أنا وأفراد أسرتي».

ثالث زلزال يهز مطروح خلال عام

وشهدت محافظة مطروح خلال عام 2021 هزتين أرضيتين إضافة إلى الهزة التى حدثت اليوم، ليصبح إجمالى الزلازل التي شهدتها مطروح وسكانها ثلاثة، منه زلزال في بداية العام كان له تأثير على مدينة السلوم وحدها وشعر به سكانها في بداية العام، والثانى شعر به سكان المحافظة كلها منذ 5 أشهر، ولم تؤثر الزلازل الثلاثة على مطروح ولم تترك ورائها أي خسائر في الأرواح أو المنشآت من البيوت والأبراج وجميع المباني بنطاق المحافظة.

غرفة عمليات مطروح تتابع الزلزال

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح تداعيات الهزة الأرضية في مراكز ومدن المحافظة، وتلقت الغرفة إشارة من رؤساء مراكز المدن الساحلية من الحمام للسلوم بشعورهم بالزلزال لكن دون وقوع أي خسائر، وتتلقى الغرفة استفسارات من جميع المواطنين بنطاق المحافظة والمدن والقرى التابعة لها.